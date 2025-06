Il Corriere dello Sport - Stadio: Rocco decide

In edicola stamani il Corriere dello Sport - Stadio parla del possibile cambio alla guida della Nazionale Italiana. “Vogliono lui”, con il faccione di Claudio Ranieri in copertina: “Domani la Moldavia, poi il vertice fra Spalletti e Gravina”. Ma oltre al nome dell'ex Roma, c'è anche quello di Stefano Pioli in caso di addio dell'attuale ct azzurro.

“Decide Commisso”

Sempre in copertina, in basso, un trafiletto sul prossimo allenatore della Fiorentina. “Rocco decide, caccia al nuovo tecnico: riunioni ad oltranza". L'approfondimento prosegue a pagina 24 con i nomi delle alternative: Farioli, Gilardino e Thiago Motta. E' la “panchina del calvario” quella viola.

Gli altri temi del giorno

A pagina 24, ancora, un trafiletto basso sul vice di De Gea. Sarà ancora Terracciano oppure Martinelli? Christensen verrà confermato? Scorrendo pagina, si parla invece del riscatto di Cataldi: Sarri lo rivuole alla Lazio, entro il 18 giugno andrà presa una decisione sui diritti di riscatto. Gudmundsson compreso.