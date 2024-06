La Fiorentina pronta a pagare la clausola per Petkovic? La notizia che arriva da Zagabria

La Fiorentina su un attaccante croato?

Secondo quanto scrive Sportklub.hr, la Fiorentina sarebbe pronta a pagare subito una clausola da 2 milioni di euro per Bruno Petkovic, centravanti della Dinamo Zagabria. La clausola di 2 milioni è valida fino al 15 giugno. Da quella data fino al 15 luglio, la clausola sarà di 2,5 milioni di euro, quindi la Viola avrebbe fretta di definire la situazione. La notizia rimbalza con vigore in queste ore su vari media croati.

Petkovic è a scadenza con la Dinamo Zagabria

Adesso tutto dipende dalla volontà del centravanti classe ‘94, già passato in Italia da Bologna, Catania, Trapani e non solo, prima di tornare in patria. Il giocatore sarà impegnato con la Croazia nel prossimo europeo (per lui 38 presenze e 11 reti con la casacca della nazionale) e la sua valutazione potrebbe nuovamente alzarsi. Il calciatore ha un contratto in scadenza nell’estate del 2025 e per questo potrebbe trasferirsi ad un prezzo molto abbordabile per le casse gigliate. Vedremo se ci saranno aggiornamenti nelle prossime ore.