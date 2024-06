Kouame verso la Spagna? Prospettive nuove per l'attaccante della Fiorentina

Christian Kouame, per diversi aspetti, è stato uno dei giocatori preferiti dell'ex tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano. Andato via l'allenatore, il futuro dell'attaccante è tornato totalmente da scrivere.

E' vero, il club viola ha deciso di esercitare l'opzione per il prolungamento del suo contratto che ora ha scadenza giugno 2025, ma quest'estate venderlo potrebbe essere un'esigenza irrinunciabile per non perderlo a zero l'anno dopo.

Su Marca, quotidiano sportivo spagnolo, viene riportata stamani la notizia che Pablo Ortells, direttore sportivo del Real Maiorca, ha mostrato il proprio interesse per l'ivoriano della Fiorentina. Nello specifico ha voluto conoscere le condizioni di un possibile acquisto, anche perché alla squadra mancano due attaccanti esterni.

Il nome di Kouame non è l'unico sul tavolo, ma è uno dei principali per lo stesso Maiorca.