Italiano vuoi portarti dietro Kouame? Dopo il rinnovo con la Fiorentina, serve almeno una decina di milioni

Uno dei ‘soldati’ di Vincenzo Italiano, come lui amava chiamarlo, è sicuramente Christian Kouame: l'ivoriano è reduce da una stagione piuttosto in ombra, con pochi gol e un errore pesante in finale di Conference. L'ex tecnico viola però lo apprezza e lo ha indicato ai suoi dirigenti per il nuovo Bologna: secondo La Nazione, la Fiorentina vorrebbe una cifra sui 9-10 milioni per cederlo. Lo sfruttamento dell'opzione per il rinnovo potrebbe servire anche in questa ottica.