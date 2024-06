Un finale in crescendo inutile per Nzola: sia lui che Belotti con la valigia in mano. L'angolano non ha convinto nessuno ma gli va trovata casa

Non sarà così semplice piazzare M'Bala Nzola sul mercato, dopo i 13 milioni spesi appena un anno fa per acquistarlo dallo Spezia. L'angolano non ha convinto nessuno, tra club e tifoseria, scrive La Gazzetta dello Sport e insieme a Belotti, è destinato a non rappresentare il profilo su cui puntare per la prossima stagione. Il suo finale di stagione in crescendo, in gol con Napoli e Bruges, non basta naturalmente a risollevare il giudizio dei nove mesi precedenti.

Il Gallo invece tornerà semplicemente indietro, essendo in prestito: per Nzola servirà una soluzione-ponte, magari un'occasione a mercato inoltrato.