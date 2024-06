Non solo un attaccante giovane e non solo Beltran: la prossima Fiorentina avrà due nuovi attaccanti, secondo La Gazzetta dello Sport. Se il profilo principale dovrebbe essere un calciatore ancora in fase ascendente di carriera, l'idea è anche quella di prendere un giocatore esperto e l'identikit è quello di Marko Arnautovic. L'austriaco dell'Inter ha compiuto 35 anni e chiuso la stagione con 7 reti e diversi problemi fisici. Strapparlo ai nerazzurri non dovrebbe essere complicato ma in ogni caso la società viola porterà avanti più tavoli di trattativa per regalare due nuovi attaccanti a Palladino.