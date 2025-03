Ferroni: "Gudmunsson è un fuoriclasse, ma è ingabbiato nella tattica. Palladino deve lasciarlo libero di agire"

L'ex giocatore di Fiorentina e Genoa Armando Ferroni è intervenuto durante le trasmissioni di Lady Radio per parlare del giocatore viola Albert Gudmunsson; ecco le sue parole:

“Gudmunsson sta facendo fatica, la pressione della piazza, gli infortuni e i problemi fuori dal campo agito negativamente sul rendimento. Quest'anno è anche ingabbiato da un modulo che non riesce ad interpretare, senza ruolo fisso è devastante, l'anno scorso ha a Genova non aveva schemi tattici da seguire, era libero di agire come voleva e ha fatto una stagione fantastica. Non è riuscito ad entrare nei meccanismi della Fiorentina e Palladino deve trovare una collocazione migliore per un giocatore come lui. Il fuoriclasse deve essere lasciato libero non ingabbiato nella tattica, i giocatori poi si intristiscono quando non riescono ad esprimere il meglio. Sperando che si riprenda perché è un giocatore moderno e straordinario".