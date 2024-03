Le nostre PAGELLE: Continuavano a chiamarla Coppa Barak. Mezza papera di Terracciano e poi steccano i migliori

Terracciano: 5 Fino all'88' l'unico suo intervento degno di nota era sta la respinta su un colpo di testa…in fuorigioco. Poi è arrivata la mezza papera sul gol di Khalaili a rovinare la serata.

Faraoni: 6,5 Cambia passo dall'inizio del secondo tempo e in una delle sue discese riesce a pennellare un bel cross per la testa di Barak, con tanto di rete del ceco. Dodô: 6 Rivederlo in campo è già di per sé una bella notizia, stasera basta e avanza questo.

Martinez Quarta: 6 Lui e Ranieri hanno un solo compito in fase difensiva che è quello di disinnescare Pierrot che è il giocatore che viene ricercato sempre e comunque dagli israeliani.

Ranieri: 5,5 Leggi sopra. Attimi di apprensione quando il gigante haitiano gli rovina addosso con i suoi quasi cento chili. Fortunatamente tutto risolto senza problemi. Ha però una parte di colpa nel gol degli israeliani perché va troppo morbido su Goldberg che ha modo di servire Khalaili

Biraghi: 6 Mette un buon pallone a Barak e per una volta non corre rischi particolari dietro. Parisi: 5,5 Al di là della mezza papera di Terracciano, lascia troppo spazio a Khalaili per poter tirare verso la porta viola.

Bonaventura: 5,5 Serata al piccolo passo e con poche idee incisive. Lopez: SV.

Mandragora: 6 Un tiro nel primo tempo, un altro nel secondo, qualcosa in più di Bonaventura ce lo fa vedere.

Gonzalez: 5,5 Non riesce ad innescarsi, manca la scintilla e forse anche le condizioni fisiche non sono ottimali per il cambio di passo.

Barak: 7 Continua a segnare in quella che è la sua coppa con una continuità spaventosa. E' il più intraprendente e quello che ha più voglia di lasciare un segno. Beltran: SV.

Sottil: 5,5 Qualche isolata iniziativa e un pallone spedito in curva a pochi passi dalla porta avversaria. Ikone: SV.

Belotti: 6 Più mobile e intraprendente nel secondo tempo, dal 45' in poi spazia molto e comincia anche a puntare gli avversari. E' proprio lui a far ammonire Simic che lo stende al limite dell'area. Un paio di opportunità per fare centro, ma niente da fare anche questa volta: il gol comincia a mancare anche all'ex Roma.

Italiano: 5,5 E' in tribuna e non in campo per la prima volta da quando è alla Fiorentina. A parte questo la squadra affronta questo ritorno con poco turnover ma soprattutto con troppa superficialità, tanto da non trovare molte occasioni da rete e passare con qualche brivido di troppo.