Il giornalista Enrico Currò, vicino alle vicende di casa Milan, ha analizzato a Radio Bruno Toscana il momento della prossima avversaria della Fiorentina: “Il derby di questa sera è importantissimo per il Milan, la Coppa Italia deve essere un obiettivo perché sbloccherebbe l'accesso a Supercoppa ed Europa League. Anche la sfida con la Fiorentina è importante, ma se Conceicao potesse vincerne solo una sceglierebbe quella di stasera”.

“Il Milan sta perdendo l'interesse dei tifosi”

Poi ha aggiunto: "Il Milan per la sua storia deve cercare sempre di vincere, poi ovviamente la Champions è un buon obiettivo ma se la fai solo per partecipare o al massimo per superare la prima fase è chiaro che il tifoso perde interesse. Ultimamente i rossoneri pensano a vincere lo scudetto del bilancio, per carità è importante non sperperare i soldi ma è profondamente sbagliato che una società come il Milan abbia come massimo obiettivo la qualificazione in Champions".