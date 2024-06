Sulla questione dello stadio Artemio Franchi e delle perplessità sollevate dalla Fiorentina, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano si è pronunciato domandando alcuni aspetti al Comune di Firenze. Non si è fatta attendere la risposta in una nota: “Il Comune ha fatto quello che è previsto negli accordi sottoscritti e il Ministero ha vigilato sul puntuale adempimento al punto che a inizio dicembre 2023 ha chiesto formale attestazione sulla possibilità di aggiudicare i lavori entro l’anno 2023; al 28 dicembre scorso ha chiesto formalmente di ricevere entro il 31 dicembre il provvedimento di aggiudicazione; a marzo 2024 ha chiesto formalmente di ricevere entro il 31 marzo il verbale di consegna dei lavori; ad aprile scorso i tecnici del ministero della Cultura hanno fatto un sopralluogo per verificare l’effettivo avvio dei lavori”.

E conclude: “Il Ministero della Cultura è il primo soggetto interessato a che i lavori procedano, al rispetto degli accordi, delle norme e dei vincoli connessi al finanziamento”.