Il Genoa vende subito il centravanti, ma non Gudmundsson. Finché non ci sarà il sostituto, la Fiorentina non potrà chiudere

Si raffredda l'asse Fiorentina-Genoa, anche se forse solo per il momento. Oggi si è allontanato M'Bala Nzola, sempre più vicino al Lens, in prestito dal club gigliato ai francesi, riporta Gianluca Di Marzio.

La situazione “bloccata” di Gudmundsson

Si parla di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Inoltre, prosegue lo stesso esperto di Sky Sport, finché il Genoa non troverà un sostituto non si chiuderà la cessione di Albert Gudmundsson, promesso sposo alla Fiorentina, ma ancora “bloccato” in Liguria.

Il Genoa prima deve vendere il centravanti

Discorso diverso, invece, per Mateo Retegui, prossimo al passaggio all'Atalanta, a causa dell'infortunio di Scamacca. L'attaccante italo-argentino lascerà Genova nelle prossime ore, mentre lo stesso ancora non lo si può dire per l'islandese.