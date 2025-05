L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, è stato intervistato da DAZN al termine della partita con la Roma.

“Abbiamo fatto una grande prestazione - ha detto Palladino - siamo riusciti a mettere in difficoltà una formazione forte. Abbiamo affrontato un grande portiere e se finisce come migliore in campo vuol dire che la nostra prestazione è stata giusta. Ho messo in campo tutte le armi che avevo a disposizione, abbiamo finito con tanti attaccanti e un sistema di gioco diverso per trovare lo spunto finale ma non ce l'abbiamo fatta”.

E poi: “Questa partita ci deve dare un'autostima, pensiamo a giovedì perché abbiamo bisogno di una grande prestazione perché vogliamo arrivare in finale".

Su Zaniolo: “L'ho visto carico questa settimana, motivato e centrato. E poi io credo al gol dell'ex, mi aspettavo che facesse una grande partita. Ha tenuto botta alla fisicità della Roma e sono contento della sua prestazione, se l'è meritata questa occasione. Credo in tutti questi ragazzi”.

Infine: “Purtroppo coi quinti abbiamo un po' di sfortuna, Dodo è fuori, Gosens ha avuto vomito tutta la notte ha stretto i denti, già al trentesimo mi ha chiesto il cambio e ci siamo dovuti adattare. Abbiamo raggiunto una maturità tale che possiamo prendere qualsiasi squadra in alto”.