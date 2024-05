Il PSG bersaglia la porta, ma colpisce quattro legni e fallisce la rimonta. Il Borussia Dortmund è in finale di Champions League

Arriva il primo verdetto dalle due serate di UEFA Champions League: il Borussia Dortmund è in finale, torna a giocarsela all'ultimo atto undici anni dopo, sempre a Wembley, possibilmente ancora una volta contro il Bayern Monaco (dipenderà dalla gara di domani tra i bavaresi e il Real Madrid).

Sette legni per il Paris Saint-Germain

Serata calda fin da subito, con il PSG che attacca dalle prime battute visto il gol di svantaggio dell'andata. Primo tempo con una grande chance per parte, ma pochi lampi. Poi, in avvio di ripresa, un Hummels lasciato completamente solo in area porta il Borussia Dortmund in vantaggio con un colpo di testa. I parigini reagiscono andando all'attacco e facendo saltare gli schemi, ma colpiscono ben quattro legni, che uniti ai tre dell'andata fanno ben sette pali e traverse in 180 minuti. E zero gol segnati. In finale, dunque, ci vanno gli ospiti.