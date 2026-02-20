​​

header logo

La Gazzetta dello Sport: Fiorentina col vento in coppa

Redazione /
La Gazzetta dello Sport

Su La Gazzetta dello Sport si legge della vittoria in Conference League della Fiorentina contro lo Jagiellonia. 

In prima pagina

In prima pagina si legge: “Colpi di Bologna e Fiorentina”. 

Pagina 24

A pagina 24 si legge: “La Viola cala il tris, Jagiellonia steso. Ottavi a un passo”. E sotto: “Fiorentina col vento in coppa”. 

Pagina 25

A pagina 25 le parole di Vanoli: “Sappiamo soffirire. E questa vittoria deve darci una nuova consapevolezza”

 

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti