La Gazzetta dello Sport: Fiorentina col vento in coppa
Su La Gazzetta dello Sport si legge della vittoria in Conference League della Fiorentina contro lo Jagiellonia.
In prima pagina
In prima pagina si legge: “Colpi di Bologna e Fiorentina”.
Pagina 24
A pagina 24 si legge: “La Viola cala il tris, Jagiellonia steso. Ottavi a un passo”. E sotto: “Fiorentina col vento in coppa”.
Pagina 25
A pagina 25 le parole di Vanoli: “Sappiamo soffirire. E questa vittoria deve darci una nuova consapevolezza”
💬 Commenti