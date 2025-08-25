Un'altra prova negativa per Parisi, ma ad avere le valigie in mano è Fortini. E il giocatore apre alla destinazione Torino

Niccolò Fortini è rimasto per novanta minuti in panchina durante il match fra la Fiorentina e il Cagliari, e questo nonostante il suo sostituto, Fabiano Parisi, si sia dimostrato tutt'altro che all'altezza quando è subentrato a Gosens. Il giovane esterno non è certamente in cima alle gerarchie viola e la possibilità di mandarlo a giocare altrove si fa sempre più concreta.

Il preferito dai granata

Secondo Tuttosport il terzino, capace di giocare sia a destra che a sinistra, è il primo nome per il Torino. Anche Fortini, che essendo under 22 non occuperebbe un ulteriore posto nelle già ingolfate liste del Toro, sembra aver messo il capoluogo piemontese in cima alla lista delle possibili destinazioni.

La trattativa

I problemi sorgono invece per quanto riguarda l'accordo fra le due società. Sempre secondo Tuttosport la Fiorentina vuole cedere il promettente giocatore in prestito secco, il club di Cairo invece vorrebbe inserire perlomeno il diritto di riscatto.