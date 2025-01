Proc. Kayode: "Il Brentford lo voleva dalla scorsa estate. La Fiorentina dopo un po' di tentennamento..."

Il procuratore di Michael Kayode, Claudio Vigorelli, ha parlato del passaggio in Inghilterra, avvenuto in questo mercato, dell'esterno destro della Fiorentina.

"Il Brentford lo voleva da inizio estate - ha detto Vigorelli a Tuttomercatoweb - credo sia un'operazione che potrà portare soddisfazione alla Fiorentina e a Michael in futuro. È un prestito, andrà a consolidare le sue prestazioni e si toglierà delle grosse soddisfazioni".

Poi ha aggiunto: "La Fiorentina, di fronte a una richiesta dalla Premier, per un giocatore che ha cresciuto e sostenuto, dopo un po' di tentennamento ha trovato l'accordo con noi e con tutte le parti. Rimpianti per questi mesi a Firenze? C'è felicità per la nuova avventura e per questi nuovi stimoli nel più grande campionato del mondo".

E infine sul futuro del giocatore: "È un inizio, è un punto di ripartenza della carriera, vediamo poi nei prossimi mesi che cosa succederà".