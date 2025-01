Il nuovo club di Kayode vince un London derby fuoricasa. Assente l'ex Fiorentina

Ha trovato il successo questo pomeriggio la nuova squadra di Michael Kayode. Il Brentford, allenato da Thomas Frank, ha battuto il Crystal Palace in uno dei tanti derby di Londra della capitale inglese.

Vittoria in un derby per il Brentford

E' finita 1-2 in Premier League, con un doppio vantaggio maturato per i nuovi teammates di Kayode: prima con il solito Mbeumo su rigore e poi con Schade al 80'. Inutile il gol di Esse al minuto 85 per i padroni di casa. Kayode, tuttavia, non ha preso parte al match, non ancora convocato da Frank.

Classifica consolidata

Nessun problema per il difensore ancora di proprietà della Fiorentina. La mancata chiamata è stata dovuta ai pochi allenamenti svolti con la sua nuova squadra. Intanto, con questo successo, salgono a quota 31 i londinesi, saldi dell'undicesimo posto.