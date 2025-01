L'Udinese come il Parma: regala rigori a iosa e la Roma si avvicina pericolosamente alla Fiorentina - Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

E' sin qui una domenica terribile per quanto riguarda i risultati in ottica classifica della Fiorentina. Dopo la vittoria rocambolesca e immeritata del Milan, è arrivata anche quella della Roma, “aiutata” e non poco dalle ingenuità della difesa dell'Udinese.

Il racconto dei tre punti regalati dall'Udinese alla Roma

La gara è stata sbloccata dai padroni di casa, grazie al solito Lucca: tiro potente da dentro l'area a battere Svilar. L'Udinese, orfana di Tourè uscito in barella per un infortunio al ginocchio, ha commesso una serie di gravi ingenuità dietro. Un braccio alto in area ha causato un rigore che Pellegrini ha trasformato. Poi Sava, il portiere dei friulani, è uscito in ritardo su El Sharaawi, commettendo fallo e penalty. Dovbyk dal dischetto non ha perdonato. Da lì alla fine i bianconeri ci hanno provato ma, a differenza della gara del Franchi di dicembre, non sono riusciti a battere un'altra Big del campionato. Ranieri, infatti, sta riportando la Roma in alto: adesso sono solo 3 i punti che lo separano dalla Fiorentina.

Roma a 30 punti

La NUOVA classifica di Serie A: Napoli 53, Inter 47, Atalanta 46, Lazio 39, Juventus 37, Bologna 34, Milan 34, Fiorentina 33, Roma 30, Udinese 26, Torino 26, Genoa 23, Como 22, Cagliari 21, Empoli 21, Lecce 20, Parma 20, Verona 19, Venezia 15, Monza 13.