Dzeko acclamato dai suoi vecchi tifosi: L'attaccante si commuove e prende confidenza con la Conference League. FOTO FN

Tutto come previsto, il nuovo attaccante della Fiorentina (ieri è arrivata l'ufficializzazione del suo arrivo), Edin Dzeko, si è presentato a Grbavica per assistere alla partita valida per i preliminari di Conference League tra lo Željezničar (la sua prima squadra) e il Koper di una vecchia conoscenza viola come Josip Ilicic, terminata 1-1.

Commosso

L'accoglienza per Dzeko è stata incredibile: i tifosi presenti gli hanno tributato un fragoroso applauso prima della partita e anche dei cori. Il giocatore è rimasto molto colpito (chi gli era vicino ha detto che era addirittura commosso) per la festa che gli è stata riservata.

Venti anni dopo

Sebbene siano trascorsi più di venti anni da quando Dzeko ha lasciato lo Željezničar, l'amore reciproco tra lui, la società e i tifosi è ancora, evidentemente, molto forte.