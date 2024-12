Il colpo della Fiorentina: Lo statuario attaccante pescato in Norvegia. Le visite mediche e la grande concorrenza battuta

La Fiorentina pesca lontano, molto lontano per il proprio settore giovanile. Il club viola ha preso Storm Karlsson Knutsen, attaccante, classe 2007 da Alesund, periferia norvegese immersa nei fiordi.

Fisico statuario (190 centimetri di altezza) e tratti nordici, viene facile paragonare, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, Knutsen a Haaland e grandi numeri per lui: 94 gol in 120 presenze tra le giovanili dell'Alesund e del Bidenheim.

Secondo il giornale sportivo, in tanti ci avevano messo gli occhi addosso: in Italia (oltre alla Fiorentina, anche Empoli, Verona e Milan), in Francia (Tolosa e Lens) ma anche in Belgio e Germania. I viola si sono mossi prima di tutti. Accompagnato dal padre, Knutsen ha sostenuto ieri mattina le visite mediche di rito a Firenze e nelle prossime settimane si allenerà con le giovanili. Da capire a quale squadra sarà aggregato, se all'Under 18 o già alla Primavera.