Prima operazione affidata a Goretti, che in settimana incontrerà gli agenti di un obiettivo viola. Con l'addio di Burdisso, invece...

Come scrive calciomercato.com, nei prossimi giorni il neo dirigente della Fiorentina Roberto Goretti, che sarà ufficializzato a breve come nuovo innesto nel club viola, incontrerà l’entourage di Warren Bondo, centrocampista classe 2003 del Monza. L'obiettivo è quello di provare a imbastire una trattativa con il con il club brianzolo: Adriano Galliani valuta il suo gioiellino 10 milioni di euro.

Inoltre, la Fiorentina nelle scorse settimane aveva avviato dei contatti anche con gli agenti di Ezequiel ‘Equi’ Fernández, classe 2001 del Boca Juniors. L’addio di Nicolás Burdisso, però, ha però raffreddato la pista perché proprio l’ex direttore sportivo stava portando avanti la trattativa per un talento che ora è in trattativa avanzata con il Porto. Il club portoghese potrebbe presto pagare la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro per Fernández.