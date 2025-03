Un piccolo lampo in mezzo al buio: Siamo al momento della svolta?

Una delle poche liete notizie che provengono da Napoli per la Fiorentina è il ritorno al gol di Albert Gudmundsson.

Titolare

L'islandese è stato rilanciato dall'inizio dal tecnico gigliato ma fino al 65' non si è praticamente visto in campo. Poi il tacco illuminante di Moise Kean lo ha innescato e messo nelle condizioni di poter calciare verso la porta azzurra e di battere Alex Meret.

Il lampo

Un lampo in mezzo al buio, per carità, ma forse anche un primo segnale di un'inversione di tendenza che sarebbe quantomai importante per la Fiorentina. Il giocatore è stato preso dal Genoa per essere un'arma in più, per fare la differenza. Invece fino ad oggi, per tanti fattori, non ha potuto incidere per quanto ci si aspettava.