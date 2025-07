E nel mezzo spunta Martel: La Fiorentina prova a fare ambo a centrocampo

La Fiorentina deve ancora trovare la strada giusta per sbloccare la pista Sohm con il Parma. Sullo sfondo restano altri nomi, trattati, ma che presentano difficoltà diverse: da Kessie ad Asllani.

In scadenza di contratto

Insieme a questo gruppetto ora c'è un nome nuovo ed è quello di Martel, colosso del Colonia in scadenza di contratto nel 2026. Classe 2002, è stato capitano della Germania nell'ultimo Europeo Under 21.

Ambo

Non rinnoverà il proprio contratto con il club tedesco e costa una decina di milioni. La Fiorentina può spendere una cifra del genere per lui: in questa zona del campo i viola cercano di fare ambo.