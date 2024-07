Il saluto del Monza a Colpani: "Grazie per aver onorato i nostri colori e per tutte le emozioni vissute insieme"

Il nuovo acquisto della Fiorentina Andrea Colpani ha già salutato il Monza, club dove ha giocato per quattro stagioni e con il quale ha raccolto oltre 100 presenze. I brianzoli hanno ricambiato saluti e ringraziamenti nei confronti del centrocampista.

“Grazie per le emozioni vissute insieme”

Ecco il comunicato del Monza: “AC Monza comunica che Andrea Colpani si trasferisce alla Fiorentina a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva. Arrivato in Brianza nell’estate del 2020, il centrocampista offensivo bresciano ha in totale collezionato 133 presenze con i biancorossi, realizzando 18 reti. Con i suoi gol e le sue giocate è stato tra i grandi protagonisti di un percorso bellissimo, che ha portato il Monza il 29 maggio 2022 alla sua prima storica Promozione in A e a mantenere la categoria con due salvezze ottenute con largo anticipo. Con 12 reti segnate, Colpani è attualmente il miglior marcatore della storia biancorossa in Serie A. Grazie ad Andrea per aver onorato i nostri colori e per tutte le emozioni vissute insieme”.