Il Milan alla ricerca del nuovo allenatore: in pole due nomi ben noti nell'ambiente viola

Il Milan, dopo una stagione fortemente al di sotto delle aspettative, è convinto di cambiare guida tecnica per la seconda volta nel giro di pochi mesi; i candidati più forti sono molto conosciuti nell'ambiente viola.

Cambio della guardia

L'ottavo posto in campionato (appena sopra la Fiorentina), la finale di Coppa Italia persa e l'eliminazione ai “sedicesimi” di Champions League rendono inevitabile il cambio della guardia sulla panchina rossonera; non basta la vittoria della Supercoppa Italiana per la conferma di Conceição.

I candidati

Secondo La Gazzetta dello Sport nelle ultime ore il nome di Italiano starebbe prendendo sempre più piede negli ambienti milanisti. L'ex allenatore viola, vittorioso in Coppa Italia proprio contro il Milan, sarebbe l'ideale per il rilancio dei rossoneri, ma il tecnico di Karlsruhe ha un contratto in essere con il Bologna e difficilmente si dividerà dal club felsineo. Altro candidato importante è Maurizio Sarri. L'allenatore toscano, senza squadra da quando si è dimesso dalla Lazio, viene spesso accostato anche alla panchina viola e chissà che le riflessioni in corso in casa Fiorentina non possano portare ad uno scontro con il Milan per accaparrarsi i tecnico ex Napoli.