Per Zortea il Cagliari spara alto. Il club sardo però ha necessità di vendere e Pradè è pronto ad approfittarne

La Fiorentina spera ancora di poter portare a termine la travagliata trattativa per il rinnovo del terzino brasiliano Dodô. I segnali però sono poco incoragganti e la squadra mercato viola comincia allora a guardarsi intorno.

Il sostituto di Dodˆo

Per sostituire l'eventuale partenza del brasiliano la coppia Pradè-Goretti ha messo sotto stretta osservazione il laterale del Cagliari, Nadir Zortea. Con Davide Nicola sulla panchina rossoblù il calciatore ha collezionato 6 gol e 2 assist in 32 partite. Fisicità, corsa e tempi di inserimento sono le sue caratteristiche principali.

Le cifre

Dopo la buona stagione disputata il Cagliari chiede per il terzino una cifra sui 10 milioni, circa il doppio di quanto speso un anno fa. La squadra sarda però ha necessità di vendere dopo gli investimenti per i riscatti di Piccoli, Caprili e Adopo, che nel complesso hanno portato ad un esborso di 24 milioni. Come riporta La Gazzetta dello Sport il presidente Giulini ha messo in preventivo una cessione e Zortea è l'indiziato principale. Pradè è pronto a far leva sulla necessità di far cassa del Cagliari per abbassare il prezzo del giocatore.