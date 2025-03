Ruotolo: "E' sempre bello vincere con il Genoa, il mio gruppo merita questo traguardo. Volevamo vincerlo sin dall'inizio"

Dopo la vittoria per 1-0 sulla Fiorentina di Marco Capparella, ed aver vinto quindi la 75esima edizione del Torneo di Viareggio, il tecnico del Genoa Gennaro Ruotolo ha analizzato cosi la prestazione dei suoi:

“Sta diventando un’abitudine? Ma che abitudine (ride, ndr). É il triplete. Qual è l’emozione di questo successo? Tanta, è sempre un’emozione diversa su ogni cosa. É tutto bello. Farlo con il Genoa, i ragazzi hanno vinto: è tutto bello. Penso che venga preparato un po’ tutto all’inizio, abbiamo affrontato questo torneo pensando di provare a vincerlo. Volevamo affrontare tutte le partite con determinazione. Facciamo i complimenti alla squadra che ha lottato, allo staff e alla società che era presente. Siamo contenti e felici“.

“I ragazzi hanno lo spirito giusto, si meritano questa vittoria”

Ha anche aggiunto: “Sono troppi anni che sono in questo mondo e so come bisogna ragionare. Non è solo la determinazione, c’è la tecnica e la voglia di migliorarsi e di togliersi qualche difficoltà. É un’età particolare, bisogna star loro addosso in determinate situazioni. Questo è un gruppo che ha meritato di festeggiare questo trofeo. Questa squadra ha spirito, sono giovani e bisogna farli crescere. Il Genoa non sta facendo bene, ma di più. Con prestazioni e risultati, sempre con merito. Complimenti alla prima squadra, quando li si fa a vedere si vedono delle gran belle cose”.

“Mi dispiace molto per Pellicanò, è un giocatore molto importante per il Genoa”

Ha poi parlato di Pellicanò, con il quale c’è stato un lungo abbraccio al fischio finale, out per infortunio: “Stava rientrando e stavamo gestendo il minutaggio perché rientrava dopo sette o otto mesi di terapie. Mi dispiace perché è un giocatore importante, che cresce e ha voglia di migliorarsi. Non se lo meritava, è anche un gran bravo ragazzo. Mi dispiace per lui, però bisogna festeggiare anche insieme a lui perché ci teneva tantissimo a riprendere a giocare in questo torneo. Siamo contenti , ma allo stesso tempo tristi perché non ci voleva per lui. Nel calcio quando iniziano i vari infortuni è difficile riprendere“.