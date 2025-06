I giovani della Fiorentina che Pioli vuole vedere da vicino: ecco chi porterà in ritiro il prossimo allenatore viola

La Fiorentina 2025-2026 che inizierà il ritiro con Stefano Pioli al timone è pronta a vedersi nuovamente parecchio rinnovata, tra elementi di rientro, addii già noti e ulteriori uscite. L’allenatore emiliano, di ritorno in viola dopo l’avventura araba, è pronto a mettere alla prova anche alcuni ragazzi che hanno fatto finora parte della formazione Primavera.

Il difensore Eddie Kouadio

Kouadio in ritiro

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, al ritiro prenderanno sicuramente parte i classe 2006 Kouadio, Rubino e Caprini. Il difensore viola può giocare sia da centrale in un reparto a quattro che da centrale di destra in una difesa a tre, ma anche da terzino destro all’occorrenza. Su di lui c’era stato anche l’interesse del Sunderland, club neopromosso in Premier League, al momento però il centrale gigliato rimane alla Fiorentina.

Ci sono anche due attaccanti

Rubino è stato il mattatore dell’annata conclusa con la sconfitta in finale Scudetto contro l’Inter, segnando 20 gol stagionali e debuttando anche in Serie A. Giocatore talentuoso e molto incisivo in zona gol, Rubino è entrato anche nel giro dell’Italia e si metterà alla prova al Viola Park coi ‘grandi’. Infine, anche Maat Daniel Caprini sarà osservato da Pioli. L’attaccante non è certo un nome nuovo nè troppo sorprendente, dal momento è stato promosso in prima squadra durante la scorsa annata. Caprini però ha avuto pochissimo spazio, tornando anche in Primavera in alcune circostanze per ritrovare il campo.

Possibilità anche per Baroncelli, difensore centrale classe 2005 e leader del reparto arretrato di Galloppa, elemento che abbina ottime qualità tecniche a buone capacità difensive. Il gruppo dei 2005 dovrà trovare collocazione e per giocatori come Harder, ad esempio, si sono già fatte vive società che potrebbero prelevare il centrocampista viola in prestito ancor prima dell’inizio del ritiro.