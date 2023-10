Intanto il fondo PIF fa spesa (anche) in Italia: comprate le quote del gruppo che gestisce l'Hotel Savoy a Firenze

Come si legge su boutiquehotelnews.com, dopo il presunto interessamento del fondo PIF nell'acquisizione della Fiorentina, con la società viola che ha però confermato come il club non sia assolutamente in vendita, lo stesso fondo di investimento pubblico dell'Arabia Saudita ha comprato il 49% delle quote del Rocco Forte Hotel.

In particolare, si tratta di un gruppo che gestisce hotel di lusso in tutta Europa, con la metà delle strutture gestite che si trova in Italia. L'accordo, trovato per 1,5 miliardi di euro, permetterà al principe Mohammed bin Salman di partecipare all'attività finanziaria ed economica del gruppo di proprietà di Mr. Rocco Forte. Tra le strutture gestite dal gruppo, c'è anche il famosissimo Hotel Savoy di Firenze.