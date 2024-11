L'ex viola Alberto Malusci è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della stagione in corso della Fiorentina, seconda in classifica alla metà di novembre:

Sui due ViolAzzurri

“Non sono per nulla d'accordo con chi dice che Comuzzo è stato convocato solo perché sono cambiati i tempi e tutti possono giocare con la maglia azzurra. Se lo è meritato. Le doti di Kean invece non sono mai state messe in discussione. L'unico dubbio sarebbe potuto essere caratteriale, ma per adesso non sta creando problemi”.

Sul vice-Kean e sullo spogliatoio

“Non è semplice prendere una punta che stia a sedere al posto di Kean. La società dovrà essere brava a prendere un giocatore che non rovini lo spogliatoio. Palladino sta bene proprio perché tiene sempre tutti in considerazione. Il malumore di Biraghi è evidente, ma non deve avere rilevanza. La Fiorentina è un gruppo, non è fatta da singoli”.