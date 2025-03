Il Napoli si lamenta: Le due assenze di peso contro la Fiorentina. E un terzo giocatore resterà fuori

Nel prossimo turno di campionato sarà il Napoli ad affrontare, in casa propria, la Fiorentina.

La formazione azzurra lamenta due assenze veramente di peso per questo match e un terzo giocatore non sarà disponibile per questa partita.

Le assenze di peso sono quelle di Neres, fuori da tre partite per una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra rimediata contro l’Udinese, e Anguissa che non potrà giocare a causa di una lesione distrattiva del soleo della gamba destra.

Non dovrebbe essere della partita anche Mazzocchi per via di una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra.