La Juventus sfiora la rimonta. I bianconeri (in dieci) sprecano troppo e vengono eliminati ai supplementari

Dopo il 2-5 inflitto dal Galatasaray all'andata i bianconeri era praticamente spacciati. Nella serata di Torino però, nonostante l'inferiorità numerica per più di metà partita, la Juventus è andata davvero ad un passo dalla rimonta.

I primi 90 minuti

La Juventus ha sbloccato il match al 37esimo grazie ad un gol su rigore del suo capitano Locatelli. Ad inizio ripresa i bianconeri rimangono in dieci a causa dell'espulsione di Kelly. Nonostante ciò i ragazzi di Spalletti continuano il forcing alla ricerca dei gol necessari al passaggio del turno. Il raddoppio arriva grazie alla deviazione sotto porta di Gatti su un cross basso di Kalulu. Anche il terzo gol, decisivo per portare la partita ai supplementari, è frutto di un inserimento su un cross laterale; stavolta è McKennie che mette in porta di testa.

I supplementari

La sfida va dunque ai supplementari, non senza però qualche rimpianto per la Juventus che si divora delle grosse occasioni da gol. Dopo 45 minuti con l'uomo in meno i bianconeri vann in debito di ossigeno e nel giro di pochi minuti subiscono due reti, prima Oshimen (106) poi Baris Alper (119), che spengono definitivamente ogni speranza di approdo agli ottavi.