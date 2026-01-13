C'è l'ok di Viti alla sua nuova avventura in Serie B
Si aspettava l'ok in queste ore e l'ok arrivato. Mattia Viti viaggia spedito verso una nuova avventura in Italia, ma scendendo di categoria.
C'è il sì
Come riporta Sky Sport, il difensore della Fiorentina ha dato il suo sì di massima alla nuova avventura alla Sampdoria, squadra che è pronto a prelevarlo dal Nizza.
Stop al prestito
Si interromperà dunque il suo prestito dal club francese alla Fiorentina con qualche mese di anticipo, con il giocatore fiorentino che già nelle prossime ore potrebbe vestire la maglia blucerchiata. Viti già da giorni non si allena più in gruppo al Viola Park.
