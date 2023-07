Igor: "De Zerbi mi ha voluto fortemente, con lui migliorerò. Non vedo l'ora di giocare in Premier e in Europa League"

Fresco di trasferimento al Brighton, l'ormai ex difensore della Fiorentina si è presentato così ai suoi nuovi tifosi: “Sono felice ed emozionato, vogliono iniziare il prima possibile. Sono qui perché De Zerbi mi ha voluto fortemente, il suo stile di gioco si adatta molto alle mie caratteristiche. Non vedo l'ora di allenarmi e di giocare per lui, è un allenatore fantastico e sono certo che crescerò sotto la sua guida”.

E poi ha aggiunto: “Giocare in Premier League è un sogno che avevo fin da bambino, oltretutto disputerò per la prima volta l'Europa League e spero di aiutare la squadra in questo viaggio. Punto a diventare uno dei migliori difensori della rosa”.