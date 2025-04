Il ‘fantasma milionario’: un attaccante del Milan continua ad allenarsi da solo a Firenze

Sotto contratto col Milan fino al 2026, il belga ex Liverpool Divock Origi continua a percepire un ingaggio di 4 milioni di euro netti dal club di Cardinale. L’attaccante è totalmente fuori da ogni radar di casa rossonera, e ormai dal 2023 non veste la maglia del Milan. L’ultima esperienza del calciatore è stata col Nottingham Forest, in prestito, la scorsa stagione: 22 presenze e 1 gol.

Il calciatore si allena a Firenze da solo

Origi si allena ormai da tempo all’impianto sportivo di Porta Romana a Firenze, allo stadio Gino Bozzi. Origi avrebbe dovuto dar manforte al Milan Futuro, la squadra ‘B’ rossonera, ma non si è mai visto a Milanello e dopo un certo periodo di tempo gli è stato impedito l’accesso alla casa rossonera. Arrivato nel 2022, il giocatore continua ad essere un vero e proprio caso nella rosa rossonera.