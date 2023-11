La Roma batte nel finale l'Udinese e scavalca la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Successo ancora una volta nel finale per la Roma di Mourinho che ha battuto per 3-1 l'Udinese, in gara fino alle battute finali. I giallorossi sono passati in vantaggio nel primo tempo con Mancini al 20', a inizio ripresa il pareggio dei friulani con Thauvin. Roma ancora avanti grazie a Dybala all'81' e al 90' il tris di El Shaarawy che vale anche il sorpasso ai danni della Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 31, Juventus 29, Milan 26, Napoli 24, Roma 21, Fiorentina 20 , Atalanta 20, Bologna 18, Monza 18, Frosinone 18, Lazio 17, Torino 16, Sassuolo 15, Genoa 14, Lecce 14, Udinese 11, Empoli 10, Cagliari 10, Verona 8, Salernitana 8.