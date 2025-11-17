Gattuso: "Chiediamo scusa ai tifosi, il 4-1 è pesante. Complimenti alla Norvegia"

A seguito della sfida di San Siro tra Italia e Norvegia, terminata con la pesante sconfitta interna per 4-1, il commissario tecnico degli Azzurri Gennaro Gattuso ha parlato alla Rai anche dei playoff di fine marzo, decisivi per la qualificazione ai Mondiali: “Chiediamo scusa ai nostri tifosi, 4-1 è un risultato pesante”.

“Bravi loro…”

"Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, poi nella ripresa siamo scesi al di sotto delle aspettative. Complimenti alla Norvegia. Dobbiamo ripartire da quanto fatto nella prima frazione, in cui ci siamo fatti valere; nel secondo tempo, invece, abbiamo incontrato molte difficoltà".

Ripresa con tanti problemi

Il tecnico ha poi analizzato i problemi della ripresa: "Siamo mancati sulle distanze, abbiamo perso troppi palloni in uscita e regalato alcune occasioni. Nel primo tempo questi errori non c’erano: giocavamo compatti e da squadra. Dobbiamo migliorare nella gestione delle situazioni di gioco. La partita è cambiata dopo il gol della Norvegia, quando abbiamo cominciato ad avere paura", ha concluso Gattuso, che in questa sosta non aveva potuto contare sull'attaccante della Fiorentina Moise Kean. Tuttavia, Vanoli potrebbe riaverlo presto a disposizione. I Viola intanto torneranno ad allenarsi nella giornata di martedì