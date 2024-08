Anche Vanoli sbotta per il mercato: "Non sono d'accordo con la cessione di Bellanova, non mi piace la mediocrità"

Non le ha mandate a dire Palladino, non le ha mandate a dire nemmeno Paolo Vanoli, tecnico del Torino, che in conferenza stampa si è mostrato più che infastidito per la cessione di Bellanova:

"Se il club mi ha dato spiegazioni per la cessione di Bellanova? Non sono abituato a piangermi addosso. Non sono d'accordo su questa vendita, ma alzo la testa e vado avanti. Ho detto al presidente in faccia ciò che penso, ma non sono una persona che batte i pugni. Non mi piace la mediocrità. Ho detto al presidente chi era Vanoli e lui sapeva chi sono io. Ho detto alla società di avere più coraggio e di tirare fuori tutte le potenzialità".