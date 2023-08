Dia non è più nel mirino dei viola ma ora rischia di essere un problema per Paulo Sousa

Dopo una stagione da protagonista in Serie A Boulaye Dia sembrava dover essere l'oggetto del desiderio di tutte le big italiane e invece al momento nessuna squadra ha affondato il colpo per l'acquisto del giocatore.

La Fiorentina stessa ha seguito da vicino l'attaccante senza mai però avvicinarsi ad un accordo con la Salernitana. Il problema nasce allora quando il senegalese rinnova con il proprio club ma la sua condizione fisica continua a preoccupare: dopo l'intervento al ginocchio sinistro di maggio non si è ancora ripreso e al momento non può sicuramente essere di auto per Paulo Sousa.

Il tecnico granata, ex Fiorentina anche, si ritrova così senza un attaccante per l'inizio di stagione: la sua speranza è ovviamente quella che Dia recuperi il prima possibile e riesca a replicare i numeri della scorsa stagione, ma indubbiamente la partenza è in salita.