Un nuovo acquisto fuori: Assenza di peso nell'amichevole della Fiorentina

Non c'è né in campo, né tantomeno in panchina. C'è un'assenza di peso nell'amichevole che la Fiorentina si appresta a giocare contro il Montpellier.

Si tratta del neo acquisto viola Marin Pongracic che, evidentemente non ha recuperato dall'infortunio patito nell'ultima gara amichevole giocata in Inghilterra.

Ovviamente speriamo si tratti più di una forma di precauzione e che non ci sia da aspettarlo a lungo anche perché l'appuntamento con l'inizio del campionato si avvicina.