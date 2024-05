La probabile formazione dell'Hellas Verona: qualche dubbio per Baroni. Come in casa viola, ballottaggio tutto aperto in attacco

L'Hellas Verona rincorre l'obiettivo salvezza e sul suo percorso arriva la Fiorentina di Italiano. La squadra di Baroni dovrò fare a meno dello squalificato Cabal e il prescelto per sostituirlo sulla fascia sinistra sarà Vinagre. Dall’altra parte Centonze con la coppia Magnani-Coppola al centro della difesa.

In mediana la coppia Serdar-Duda, con Folorunsho che avanzerebbe così in mezzo alla linea della trequarti insieme a Noslin e Lazovic. Bonazzoli è in vantaggio con Swiderski per la maglia da attaccante di riferimento.

La probabile formazione dell'Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Vinagre; Serdar, Duda; Noslin, Folorunsho, Lazovic; Bonazzoli