Fiorentina-Udinese 0-1, friulani in vantaggio: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile

Fiorentina-Udinese 0-1 (8' Lovric)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, M.Quarta, L.Ranieri, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

14' La squadra viola ancora è rimasta con la testa negli spogliatoi: manca ordine e precisione, l'Udinese fa girare il pallone con calma.

11' Fiorentina che prova a riorganizzarsi a centrocampo, ma l'Udinese continua a pressare nella metà campo viola.

8' Gol dell'Udinese. Lancio in per Lucca che scambia con Lovric, il quale si proietta in area, dormita della difesa viola e il centrocampista con il sinistro spedisce il pallone in porta per l'1-0 dei friulani.

6' La Fiorentina sta perdendo tanti palloni a centrocampo, con l'Udinese che invece si ritrova spesso a partire in contropiede.

3' Squadre in fase fi studio, ritmi lenti per adesso in campo.

1' Inizia la gara! Forza viola!

Tra una coppa e l'altra, la Fiorentina porta avanti anche il campionato e la sua zona Champions da tutelare: prima di pensare alla trasferta di Riyad infatti, gli uomini di Italiano dovranno gestire l'Udinese di Cioffi. Appuntamento al Franchi alle 18, agli ordini del sig. Pairetto, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, con spazio alle pagelle e alle voci dei protagonisti a fine gara. Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.