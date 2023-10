Vola la Viola di De La Fuente: altro successo e primato in solitaria (almeno per il momento)

Altro successo per le ragazze di Sebastian De La Fuente, vittoriose sul campo di Torre del Greco contro il Pomigliano. Un netto 1-4 inflitto alle campane, che consegna (almeno per il momento) il primato in classifica.

Ebbene sì, dopo quattro giornate, la Fiorentina Femminile è prima, con 10 punti raccolti, forte di tre vittorie e un pareggio (strappato sul campo dell'Inter). Un inizio di stagione importante se si considera anche il recente passaggio del turno in Coppa Italia.

Contro il Pomigliano, sono andate a segno rispettivamente Michela Catena, Veronica Boquete (primo tempo), Miriam Longo e Pauline Hammarlund (nella ripresa). Tre punti senza appello e la sensazione che quest'anno, a differenza dello scorso, la Fiorentina possa davvero dire la sua (almeno) per la corsa alla Champions League.