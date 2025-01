Sulla situazione attuale in casa Fiorentina, è intervenuto il giornalista Jacopo Volpi. Ecco le sue parole sul momento negativo viola a Tuttomercatoweb.com: “Sembra davvero strano. C'era un meccanismo che girava in modo perfetto. Dopo quanto accaduto a Bove c'è stato un calo, capisco, ma non posso pensare che sia l'unico motivo che porti a certe cose. O forse stava andando tutto troppo bene prima…”.

“Palladino rischia? Può succedere. Ma la rosa dove deve arrivare”

Su Palladino: “Rischia? Può succedere. La pressione a Firenze è molto più importante rispetto a Monza, potrebbe diventare troppa per lui. Rimango dell'idea che mandare via un tecnico giovane non sarà mai la soluzione ai problemi… Guardando la rosa, dove deve arrivare questa squadra? La vedo da metà classifica, bassa”.