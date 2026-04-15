Il ritorno dell'arbitro con la Fiorentina dopo 750 giorni. La grande vittoria dell'ultima volta in trasferta

La partita tra Lecce e Fiorentina, in programma lunedì prossimo con inizio alle 20.45, sarà diretta da Fabio Maresca di Napoli.

I precedenti con la Fiorentina

Sono 12 in totale e lo score complessivo parla di: 5 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte. In trasferta invece è questo: 2 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte.

Maresca è alla prima direzione dei viola negli ultimi due anni. L'ultimo incontro con lui è quello del 30 marzo 2024 Fiorentina-Milan 1-2 (750 giorni circa fa). L'ultima volta in trasferta la si è avuta alla 28esima giornata del campionato 22/23, Inter-Fiorentina 0-1.

I precedenti col Lecce

Il complessivo parla di: 3 vittorie Lecce, 3 pareggi e 4 sconfitte. Quest'anno l'abbiamo trovato in Inter-Lecce 1-0. I salentini con lui non vincono dal 23/24, Salernitana Lecce 0-1. (Dati statistici in collaborazione con Footstats.it)