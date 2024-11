Sul QS de La Nazione, titolo in prima pagina: “La tentazione di Palladino: il tridente KGB”. A pagina 3 in taglio alto: “La grande tentazione di Palladino. Kean, Gud e Beltran, tutti in campo. Insieme per un terzetto da favola. Talento oltre la tattica”. A pagina 4: “Dodo a ritmo di samba. La Seleçao lo (ri)chiama. Arriva la convocazione, lui si esalta: ”Un onore". Di spalla: “Mediana a dura prova. Reparto in emergenza”.