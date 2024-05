Una sfilza di rigori contro la Fiorentina per il prossimo arbitro. Ma almeno si rifà (in parte) con le espulsioni...

La partita tra Fiorentina e Napoli in programma domani al Franchi, con inizio alle 20.45, sarà diratta da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.

Il bilancio con la Fiorentina

Il suo bilancio con la squadra viola è: tre vittorie, un pareggio, due sconfitte. Quest'anno ha arbitrato i gigliati in ben tre occasioni in campionato: Inter-Fiorentina 4-0, Torino-Fiorentina 0-0 e Salernitana-Fiorentina 0-2.

Tanti rigori contro

Lo troviamo per la prima volta al Franchi, però ha già diretto una sfida contro il Napoli nella scorsa stagione. Vinsero gli azzurri per 1-0 e in quella circostanza dette due rigori ai partenopei (uno sbagliato e uno trasformato, entrambi calciati da Osimhen). A proposito di rigori contro, sono ben 4 quelli dati a sfavore della formazione viola in sei partite.

Meglio le espulsioni

In parte Marchetti però si rifà con le espulsioni che sono tre comminate ad avversari della Fiorentina. (Dati statistici a cura di Footstats.it)