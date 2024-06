"Grazie per aver onorato la maglia viola": così la Fiorentina saluta Faraoni, Lopez, Arthur e Belotti

E con questi fanno sette. Continua la giornata degli addii in casa Fiorentina, nel giorno in cui decadono tutta una serie di contratti.

Altri addii in casa viola

Dopo aver salutato e ringraziato Bonaventura, Duncan e Castrovilli, la Fiorentina ha reso noti anche le partenze di: Faraoni, Arthur, Lopez e Belotti. Questi giocatori, in realtà, hanno già lasciato Firenze da tempo, lo stesso Belotti ha già firmato per il Como, ma solo oggi scadevano i rispettivi contratti.

E domani apre ufficialmente il mercato

“Grazie per aver onorato la maglia viola”, si legge nel post, che equipara giocatori che abbiamo visto pochissimo in campo, come Faraoni e Lopez, ad altri che invece ce l'hanno messa tutta fino all'ultimo. Ad ogni modo, oggi la Fiorentina ha salutato la bellezza di 7 calciatori: una rivoluzione che dovrà essere accompagnata da un'adeguata campagna acquisti.