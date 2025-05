Alla vigilia della partita contro il Real Betis e fresco di rinnovo fino al 2027 ha parlato così a Sky Sport l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino: “Abbiamo analizzato bene la partita d'andata, sappiamo che affrontiamo una squadra con dei valori. In Spagna abbiamo avuto personalità e dovrà essere così anche domani, ma senza la fretta e l'ansia di sbloccarla subito. Ci aspettiamo che i nostri tifosi ci spigano dal primo all'ultimo secondo, noi daremo il massimo per arrivare in finale”.

Poi ha aggiunto: “Voglio fare i complimenti all'Inter, mi sono emozionato guardando la partita di ieri. Mi è piaciuto lo spirito che hanno avuto i calciatori neroazzurri e noi domani dovremo replicarlo, c'era gente che al 120' correva ancora in tutto il campo. Dodˆo si è allenato con la squadra, Cataldi dispiace averlo perso ma domani sarà il nostro primo tifoso”.

Infine: “Indubbiamente quella di domani è la partita più importante della stagione, visto che c'è in palio di una finale. Ne conosciamo l'importanza e che i giudizi sulla stagione possono cambiare in base al risultato di domani, ma non dobbiamo metterci pressione e andare in campo semplicemente come abbiamo fatto nelle ultime partite. Se faremo questo, sono sicuro che ce la possiamo fare. I tifosi saranno la nostra arma in più, vogliamo coronare questa stagione che nonostante le difficoltà è stata molto importante. I ragazzi hanno fatto un bel percorso, i singoli si sono esaltati e arrivati a questo punto ci dobbiamo assolutamente credere".