Come si programma una finale europea? L'operato di Atalanta e Fiorentina negli ultimi anni. Il confronto rispecchia la differenza tra le competizioni

Atalanta e Fiorentina, oltre che avversarie in semifinale di Coppa Italia, sono le uniche due squadre europee ad essersi guadagnate una finale europea. A tal proposito, Transfermarkt ha illustrato i movimenti economici e le scelte dei due club nelle ultime cinque stagioni, dall'arrivo di Commisso a Firenze.

Il confronto come divario Europa-Conference

Il grafico illustra il saldo di mercato di anno in anno, dove entrambe le società sono in positivo ma con grande ripresa dell'Atalanta nelle ultime due stagioni. Il confronto è vinto dai nerazzurri anche in termini di milioni di euro spesi, 372 contro 265. Traguardi prestigiosi e appuntamenti storici, con un confronto che bene o male rispecchia il divario tra le due competizioni, Europa League e Conference League.